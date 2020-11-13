НАТО застерігають, що військова присутність РФ у Карабасі може затягнутися на багато років

Розгортання Росією так званих миротворців у деяких зонах конфліктів ніколи не приносило миру, але має за мету утримання під контролем території.

Таку думку в коментарі власному кореспонденту Укрінформу висловив експерт з питань безпеки і оборони Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Брюно Лете.

«Російське визначення «миротворців» відрізняється від нашого тлумачення. Вони ніколи не підтримують мир. Але вони завжди утримують територію», - сказав експерт, коментуючи домовленості про розгортання російського «миротворчого» контингенту у Нагірному Карабасі.

На переконання Лете, для РФ умови припинення Карабаського конфлікту є можливістю посилити контроль у регіоні, який Москва вважає своєю зоною впливу.

Аналітик застерігає НАТО, що російська військова присутність у цьому регіоні може затягнутися на багато років, як це відбувається, наприклад, у Придністров’ї.

Він відзначив вагомість наслідків подальшого розвитку ситуації у Нагірному Карабасі для Євросоюзу і НАТО, адже регіон є важливим енергетичним коридором для Європи.

На думку Лете, Росія використає свою військову присутність у Нагірному Карабасі для підтримання статус-кво у регіоні і заморожування конфлікту.

«Це дестабілізуватиме крихку безпеку у регіоні та блокуватиме утвердження сталого миру», - зазначив експерт.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами Росії й Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається російський миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Міноборони РФ повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 у Нагірний Карабах уже вилетіли 1 960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки.

За інформацією InformNapalm, миротворці, яких Росія відправила в Нагірний Карабах, раніше брали участь у спробі анексії Криму і в бойових діях на Донбасі.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.