У Німеччині через пандемію скасовують карнавали

Влада федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія заявила про заборону великих карнавальних заходів через пандемію коронавірусу і неможливість дотримання соціальної дистанції.

Про це заявив глава офісу прем'єр-міністра землі Північний Рейн-Вестфалія Натанаель Лімінскі після зустрічі з організаторами, передає Укрінформ із посиланням на DW.

"Карнавал, яким ми його знаємо, за часів пандемії буде неможливий", - заявив Лімінскі.

Він пояснив, що на таких масових заходах неможливо дотримуватися встановлених заходів з епідеміологічної безпеки, тому цього року потрібно обмежитися заходами у вужчому колі, які відповідатимуть протиепідемічним вимогам.

За словами речниці комітету з організації карнавалу в Кельні, можливими є, зокрема, культурні заходи з кількістю учасників у 100-150 осіб.

Президент Кельнського карнавалу Крістоф Куккелькорн підтвердив, що в нинішніх умовах проведення масових карнавальних заходів практично неможливе. Йдеться передусім про відомі карнавальні процесії у "скажений понеділок", які 15 лютого 2021 року не відбудуться.

Востаннє процесії в "скажений понеділок" у "карнавальних столицях" Північного Рейну-Вестфалії довелося скасувати у 2016 році через погані погодні умови.

Черговий карнавальний сезон у землі Північний Рейн-Вестфалія мав розпочатися 11 листопада.

Як зазначається, скасування традиційних великих карнавальних заходів у містах вдарить по місцевій економіці. Наприклад, у Кельні від заходів, пов'язаних з підготовкою, організацією и проведенням карнавалів, залежать близько 6500 робочих місць. Згідно з даними оприлюдненого у 2019 році дослідження, карнавальні заходи лише в Кельні згенерували оборот близько 631 мільйона євро.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 30 976 559 випадків коронавірусу, у тому числі 960 872 летальні, одужали 22 577 767 осіб.