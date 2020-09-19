У Польщі за добу виявили 1002 випадки коронавірусу - найбільше з початку пандемії

За минулу добу у Польщі зафіксовано 1002 нових випадків інфікування коронавірусом, що є найвищим добовим показником у країні від початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомляє МОЗ Польщі.

“Маємо 1002 нових і підтверджених випадків зараження коронавірусом”, - йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.

Як зазначається, за минулу добу в Польщі померли 12 осіб інфікованих COVID-19.

Коментуючи рекордну кількість інфікованих, головний санітарний лікар Польщі Ярослав Пінкас повідомив, що цей стрибок був очікуваний, і він пов'язаний з тим, що діти повернулися до шкіл, почастішали масові зустрічі молоді і проведення весільних церемоній.

Загалом від початку пандемії COVID-19 у Польщі інфікувалися понад 78,3 тис. осіб, померли понад 2,2 тис. осіб. Вилікувалися вже понад 63,8 тис. осіб, заражених коронавірусом. Від початку пандемії в Польщі було проведено понад 3,1 млн тестів на виявлення COVID-19, за минулу добу – понад 20 тисяч.

Попередній денний рекорд інфікування COVID-19 в Польщі зафіксовано 21 серпня.

У світі на середину дня 19 вересня, за даними Worldometers, виявлено 30 731 907 випадків COVID-19, з них 957 158 закінчилися летально, 22 360 020 осіб видужали.

Фото: АА