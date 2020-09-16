У Польщі очікують на вакцину проти COVID-19 у березні-квітні

Вакцина проти коронавірусу з’явиться в Польщі навесні – у березні-квітні наступного року.

Як повідомляє Укрінформ, про це в ефірі телеканалу Republika заявив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський.

"Вакцина – це питання не дуже ранньої весни, тобто говоримо про березень-квітень. Якщо не станеться жодних непередбачуваних ситуацій в системі тестування вакцини, то тоді і справді зможемо навесні зробити щеплення", - сказав Недзельський.

Міністр зазначив, що вартість вакцини в Європі становитиме приблизно 2 євро. Він запевнив, щоб держава пошукає можливість зробити її безкоштовною або за символічну плату.

Недзельський повідомив, що попередні очікування щодо появи вакцини на ринку вже до кінця цього року були "дуже оптимістичними".

Міністр поінформував, що Польща бере участь у спільному механізмі закупівлі вакцини в рамках ЄС, який передбачає її придбання у трьох великих фармацевтичних компаній. Вони здійснюють роботу з виготовлення вакцини і ліків, а одна з компаній виходила на виробництво вакцини у промислових масштабах вже наприкінці грудня. Утім, як зауважив Недзельський, останнім часом при стандартних дослідах над вакциною "з’явилися побічні ефекти, і роботу було тимчасово припинено". Він запевнив, що застереження не були "фундаментальними", а робота над вакциною триває у стандартному режимі.

Глава МОЗ Польщі поінформував що Польща готова купувати вакцину у паритетних кількостях з іншими країнами ЄС і вже зарезервувала обсяги вакцини, що перевищують кількість населення Польщі (38 млн – ред.).

У Польщі від початку пандемії COVID-19 інфікувалися понад 75 тис. осіб, з яких більш як 2,2 тис. померли. Вилікувалися в Польщі вже понад 61,5 тис. інфікованих COVID-19. За попередню добу в Польщі зафіксовано 605 нових випадків зараження коронавірусом.