У Бразилії знову більше тисячі смертей від COVID-19 за добу

Упродовж останніх 24 годин у Бразилії було зареєстровано 1113 смертей від COVID-19, що втричі більше, ніж за день до того.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Бразилії повідомляє Сіньхуа.

Зазначається, що за той само період кількість нових випадків інфікування досягла 36 653, що вдвічі більше, ніж за добу до того.

“З урахуванням нових смертей, кількість загиблих у країні досягла 133 119, а загальна кількість випадків інфікування зросла до 4 382 263”, - йдеться у матеріалі.

Найсильніше від нового коронавірусу постраждав найбільш населений штат Сан-Паулу, на який припадає 901 271 випадок інфікування та 32 963 смерті.

Нагадаємо: для допомоги глобальним зусиллям із боротьби з COVID-19, у вівторок уряд Бразилії дозволив університету Оксфорда та фармацевтичній компанії “AstraZeneca” подвоїти з 5 до 10 тисяч кількість волонтерів, які беруть участь у дослідженні вакцини. Так звану “оксфордську вакцину” буде розподілено у шести районах Бразилії. Буде також прибрано віковий ценз для тестування, щоб перевірити побічні ефекти на людях усіх вікових категорій.