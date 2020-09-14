У світі - понад 929 тисяч летальних випадків унаслідок COVID-19

Станом на 16-ту годину 14 вересня у світі загалом зафіксовано 29 222 676 випадків коронавірусу, з них 929 129 тис. летальних.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Worldometer.

До першої четвірки за кількістю хворих серед країн світу входять США (6 711 345), Індія (4 850 887), Бразилія (4 330 455) та РФ (1 068 320).

Як повідомлялося, станом на ранок 14 вересня у світі загалом було зафіксовано 29,185 млн випадків коронавірусу, з них 928 тис. летальних.