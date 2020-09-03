МВС Білорусі повідомляє ще про 24 затриманих на акціях протесту

У Білорусі в протестних акціях 2 вересня взяли участь близько тисячі осіб.

Про це повідомила в телеграм-каналі офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова, передає Укрінформ.

«Чисельність учасників протестних акцій становила по країні близько тисячі осіб. Несанкціоновані масові заходи зафіксовано в чотирьох регіонах республіки на території 8 населених пунктів», - йдеться у повідомленні.

За словами Чемоданової, за порушення законодавства про масові заходи затримано 24 громадян, з них 3 студенти. До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення поміщено в місця тримання затриманих 16 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.by