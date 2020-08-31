Конституційний суд ФРН заборонив противникам карантину влаштувати табір у Берліні

Конституційний суд Німеччини заборонив супротивникам обмежень, запроваджених для боротьби з поширенням COVID-19, влаштовувати в Берліні табір.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

Зазначається, що таким чином КС погодився з рішенням вищого адміністративного суду федеральних земель Берлін і Бранденбург, який раніше угледів у намірі влаштувати табір пряму загрозу громадській безпеці. Судді засумнівалися в тому, що учасники цієї акції будуть дотримуватися встановлених заходів протидії коронавірусу.

Передбачалося, що табір пікетників буде розташовуватися на берлінській вулиці 17 Червня з 30 серпня до 14 вересня.

На думку КС Німеччини, це рішення не порушує права на свободу зібрань. Судді постановили, що в умовах пандемії заборона зібрань може бути використана для захисту від загрози заражень, якщо немає м'якших заходів.

Як повідомлялося, учасники акції протесту проти карантинних обмежень, яка відбулася в Берліні 29 серпня, прорвали загородження біля Рейхстагу. Деякі з них навіть встигли піднятися по сходах до будівлі, де засідає Бундестаг.

Серед демонстрантів були представники радикальних рухів. У ході зіткнень поліція мусила застосувати газові балончики. Всередину будівлі протестувальники не потрапили.