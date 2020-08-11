Туреччина вивела в Середземне море військові кораблі для захисту дослідницького судна

Туреччина вивела в Середземне море військові кораблі для захисту дослідницького судна

Укрінформ
Турецьке судно сейсмогеологічної розвідки Oruç Reis, яке вийшло в східне Середземномор’я для пошуку та розвідки покладів вуглеводнів, супроводжують п’ять військових кораблів ВМС Туреччини.

Як передає Укрінформ, відповідні повідомлення та фото оприлюднило Міністерство національної оборони Туреччини у Twitter.

"Супровід та захист дослідницького судна Oruç Reis в рамках його діяльності у районі юрисдикції Туреччини в Чорному морі, здійснюють ВМС Туреччини", - повідомило міністерство.

ВМС Туреччини також висловили рішучість захищати права та інтереси Туреччини в регіоні відповідно до норм міжнародного права.

Як повідомляв Укрінформ, турецьке судно Oruç Reis, призначене для сейсмогеологічної розвідки, вийшло в район Кіпру з метою пошуку родовищ вуглеводнів у східному Середземномор'ї. Греція висловила невдоволення такими діями, на що Туреччина заявила про готовність рішуче реагувати на ситуацію в східному Середземномор’ї. Президент Ердоган запропонував країнам Середземномор'я знайти прийнятну для всіх "формулу" вирішення суперечок.

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