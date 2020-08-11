Туреччина вивела в Середземне море військові кораблі для захисту дослідницького судна

Турецьке судно сейсмогеологічної розвідки Oruç Reis, яке вийшло в східне Середземномор’я для пошуку та розвідки покладів вуглеводнів, супроводжують п’ять військових кораблів ВМС Туреччини.

Як передає Укрінформ, відповідні повідомлення та фото оприлюднило Міністерство національної оборони Туреччини у Twitter.

"Супровід та захист дослідницького судна Oruç Reis в рамках його діяльності у районі юрисдикції Туреччини в Чорному морі, здійснюють ВМС Туреччини", - повідомило міністерство.

ВМС Туреччини також висловили рішучість захищати права та інтереси Туреччини в регіоні відповідно до норм міжнародного права.

1. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. pic.twitter.com/y58Fcv1d4i — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020

Як повідомляв Укрінформ, турецьке судно Oruç Reis, призначене для сейсмогеологічної розвідки, вийшло в район Кіпру з метою пошуку родовищ вуглеводнів у східному Середземномор'ї. Греція висловила невдоволення такими діями, на що Туреччина заявила про готовність рішуче реагувати на ситуацію в східному Середземномор’ї. Президент Ердоган запропонував країнам Середземномор'я знайти прийнятну для всіх "формулу" вирішення суперечок.