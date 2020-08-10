Греція закликає негайно припинити сейсмічну розвідку Туреччини у Середземномор’ї

Греція розкритикувала намір Туреччини проводити роботи з розвідки енергоресурсів у східному Середземномор'ї, які, на думку Афін, зачіпають грецький континентальний шельф.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на AP.

«Греція не потерпить жодного шантажу. Вона буде захищати свій суверенітет і суверенні права. Ми закликаємо Туреччину негайно припинити свої незаконні дії, що підривають мир і безпеку в регіоні», - йдеться в заяві МЗС Греції.

При цьому афінські посадовці заявили, що грецькі військові перебувають у стані підвищеної готовності. А прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс скликав урядову раду національної безпеки.

Зі свого боку, Туреччина раніше оголосила, що її розвідувальне судно Oruc Reis і два допоміжних судна будуть проводити сейсморозвідку в районі між Грецією і Кіпром з понеділка і по 23 серпня.

Як відомо, минулого тижня Туреччина також оголосила, що в понеділок і вівторок проведе військові навчання в східному Середземномор'ї в прилеглому районі, на північний захід від турецького узбережжя між Туреччиною і грецьким островом Родос.

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез заявив у понеділок, що Oruc Reis прибув в район проведення операції. Він заявив, що «83 мільйони людей підтримали Oruc Reis» , маючи на увазі населення Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що Туреччина відновила роботи з розвідки енергоресурсів у регіоні, оскільки Греція не виконала своїх обіцянок із цього питання.

Фото: www.sabah.com.tr