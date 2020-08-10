Турецьке судно знову прийшло на розвідку вуглеводнів у східне Середземномор’я

Турецьке судно Oruç Reis, призначене для сейсмогеологічної розвідки, знову прямує до берегів Кіпру з метою пошуку родовищ у східному Середземномор'ї, попри те, що раніше Греція висловлювала невдоволення такими діями.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на міністра енергетики і природних ресурсів Туреччини Фатіха Дьонмеза.

«Наше судно сейсмогеологічної розвідки, вийшовши з Анталії, прибуло в район для здійснення нових завдань. Наші зусилля щодо енергетичної незалежності Туреччини безперервно продовжуватимуться в Середземномор'ї та Чорному морях», - сказав міністр.

Туреччина розмістила відповідне повідомлення про рух та діяльність судна в системі Navtex.

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Як повідомляв Укрінформ, турецький корабель Oruç Reis, починаючи з 21 липня вже проводив чергову фазу робіт з пошуку та розвідки родовищ у східному Середземномор'ї. Це викликало незадоволення з боку Греції та призвело до напруження ситуації в регіоні та загострення двосторонніх відносин між Туреччиною та Грецією. Конфлікту вдалося запобігти завдяки втручанню посередників, зокрема, канцлера ФРН Ангели Меркель.

Минулого разу збройні сили Греції були приведені у бойову готовність по всій країні. А МЗС Греції заявило протест Туреччині та порушило це питання в ЄС, НАТО і ООН.

Фото: xronos.gr.