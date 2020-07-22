Туреччина заперечила претензії Греції щодо шельфу в Середземному морі

Анкара заперечує претензії Афін щодо незаконності сейсморозвідувальних робіт, які проводить Туреччина в східному Середземномор'ї, а також відкидає претензії Греції щодо приналежності їй цієї частини шельфу.

Про це йдеться в заяві речника МЗС Туреччини Хамі Аксоя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Греція обґрунтовує свої претензії на основі існування острова, віддаленого від її материкової частини, зокрема острова Кастеллорізо. Ця максималістична претензія Греції суперечить міжнародному праву, юриспруденції та судовим рішенням», - йдеться в заяві.

В Анкарі переконані, що острів на 10 квадратних кілометрів, розташований на відстані 2 км від Анатолії та 580 км від материкової частини Греції, не може бути аргументом для визначення континентального шельфу площею 40 тисяч квадратних кілометрів як такого, що належить Греції.

Читайте також: Греція запропонує ЄС скласти список санкцій проти Туреччини

Речник МЗС Туреччини зауважив, що в цьому районі Середземномор'я раніше вже проводилися сейсморозвідувальні роботи турецьким судном Barbaros Hayrettin Paşa.

«Не дивлячись на це, без жодних підстав Афіни знову висловили протест через дії турецьких кораблів та пред'являють права на цю частину шельфу», - переконані в МЗС Туреччини.

В Анкарі також заявили про готовність до діалогу з Афінами та рішучість відстоювати свої права та інтереси, зокрема в питаннях міжнародного морського права.

Як повідомлялося, турецький корабель Oruç Reis, починаючи з 21 липня проводить чергову фазу робіт з пошуку та розвідки родовищ у східному Середземномор'ї. Це викликало незадоволення з боку Греції.