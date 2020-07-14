Греція запропонує ЄС скласти список санкцій проти Туреччини

Афіни закликатимуть Євросоюз підготувати список санкцій, які можуть бути запроваджені проти Туреччини в разі порушення нею територіальної цілісності Греції.

Про це заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас, повідомляє Euractiv .

«Ми, Греція і Кіпр, закликаємо ЄС мати список сильних санкцій на випадок, якщо Туреччина порушить суверенні права Греції та Кіпру», - заявив посадовець.

Це питання Дендіас має намір порушити на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбудеться 13 липня у Брюсселі і буде присвячена головним чином Туреччині. Зокрема, на ній ітиметься про найпроблемніші питання у двосторонніх відносинах - від незаконної розвідки нафти і газу в Середземному морі до участі Туреччини у конфліктах в Лівії і Сирії.

Міністри також обговорять рішення Туреччини перетворити собор Святої Софії у Стамбулі на мечеть.

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею собору Святої Софії, розташованого в Стамбулі, що дасть змогу знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

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В ЄС розкритикували це рішення турецької влади.

Музейний статус собор Святої Софії отримав у 1934 році з ініціативи першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка. З 1985 року собор включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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