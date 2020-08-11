В Анкарі пропонують знайти "формулу" для Середземномор’я

Туреччина налаштована на діалог для вирішення суперечок у східному Середземномор’ї, зокрема пропонує знайти прийнятну для всіх "формулу".

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Туреччина завжди готова вирішувати питання східного Середземномор'я шляхом діалогу на справедливій основі… Давайте зберемося разом, усі країни Середземномор’я, і знайдемо формулу, прийнятну для всіх», - запропонував Ердоган.

Він розкритикував угоду, підписану Грецією і Єгиптом про демаркацію морських кордонів і встановлення виняткових економічних зон у східному Середземномор'ї, і запевнив, що Туреччина продовжуватиме зусилля, спрямовані на незалежність країни в енергетичній сфері.

Як повідомляв Укрінформ, турецьке судно Oruç Reis, призначене для сейсмогеологічної розвідки, вийшло в район Кіпру з метою пошуку родовищ вуглеводнів у східному Середземномор'ї. Як і раніше, Греція висловлювала невдоволення такими діями. Туреччина натомість заявилапро свою готовність рішуче реагувати на ситуацію в східному Середземномор’ї.