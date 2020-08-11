Сейсмічна розвідка у Середземномор'ї: Туреччина заявила про незаконність дій Греції

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Туреччини Хамі Аксоя у відповідь на заяву МЗС Греції.

«Ті, хто діють за презумпцію «єдиних власників» Середземномор'я, будуть сильно розчаровані. Туреччина має сили та рішучість, а також засоби та можливості для руйнування злих намірів, направлених проти неї», - заявили в МЗС Туреччини.

В Анкарі також вказали, що військова присутність Туреччини в цьому районі жодним чином не спрямована на ескалацію, а лише є гарантією права на законну самооборону, якщо це буде необхідним.

«Військове втручання у дії нашого цивільного судна, звичайно, не буде дозволене», - заявили у міністерстві.

Туреччина вкотре заявили про незаконність дій Греції у східному Середземномор’ї та суперечливість з міжнародним правом спроб Афін заявити права на континентальний шельф з прив’язкою до віддалених від її материкової частини територій.

Як повідомляв Укрінформ, турецький корабель Oruç Reis, починаючи з 21 липня вже проводив чергову фазу робіт з пошуку та розвідки родовищ у східному Середземномор'ї. Це викликало незадоволення з боку Греції та призвело до напруження ситуації в регіоні та загострення двосторонніх відносин між Туреччиною та Грецією. Конфлікту вдалося запобігти зокрема завдяки втручанню посередників, зокрема канцлерки Ангели Меркель.

Минулого разу збройні сили Греції були приведені у бойову готовність по всій країні. А МЗС Греції заявило протест Туреччині та порушило це питання в ЄС, НАТО і ООН.

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