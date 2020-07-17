Берлін серйозно сприймає кіберзагрозу з боку Росії — МЗС

У Берліні роками стикаються з кібер-атаками, за якими стоять російські спецслужби, та серйозно сприймають загрозу.

Про це заявив на брифінгу в Берліні представник МЗС ФРН Крістофер Бургер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми дуже серйозно сприймаємо загрозу кібер-атак… Хакерські атаки з боку російських структур, у тому числі пов’язаних з російськими спецслужбами, ми спостерігаємо роками", - сказав Бургер.

Дипломат нагадав, що 28 травня за заявою Генпрокуратури ФРН було видано ордер на арешт громадянина РФ Дмитра Бадіна, дані про приналежність якого російській спецслужбі ГРУ на момент здійснення кібер-атаки на німецький Бундестаг у 2015 році, якою він ймовірно керував, є дуже переконливими. Німецькі експерти переконані, що відповідальна за цю атаку російська група АТР28.

Читайте також: Кулеба в ООН закликав Росію припинити кібератаки для дестабілізації інших країн

"Для Берліна це є достатнім підґрунтям, щоб внести Бадіна та інших російських персон до списку тих, на кого будуть поширені санкції ЄС. У зв’язку з цим уряд ФРН звернувся до ЄС з проханням розглянути можливість застосування режиму кібер-санкцій", - зауважив Бургер.

За його словами, Німеччина узгоджує свою позицію щодо питання кібер-атак з партнерами. Наразі в Берліні дуже уважно стежать за ситуацією щодо звинувачення Лондона про спроби російських хакерів викрасти дані розробок вакцини проти COVID-19. Власних даних у Німеччини з цього приводу немає, зазначив Бургер.

Речник Міністерства внутрішніх справ Стів Альтер зі свого боку повідомив, що Берлін був ознайомлений зі звітом, який базується на спільному висновку Канади, Великої Британії та США. В Німеччині, за його словами, до цього часу не було зафіксовано спроб хакерських атак на структури, пов’язані з розробкою вакцини проти COVID-19. Водночас, додав Альтер, Федеральне відомство з захисту конституції (контррозвідка) ще в травні попередило фармацевтичні дослідницькі компанії, задіяні в галузі боротьби з пандемією, про таку можливість, не називаючи країну, з якої може походити така атака. Вони мають негайно повідомляти про побідні спроби контррозвідку.

Як повідомлялося, напередодні Національний центр кібербезпеки Великої Британії повідомив, що працює з США і Канадою над виявленням хакерських атак, які походять з Росії і спрямовані проти фармацевтичних компаній і вчених, які працюють в галузі розробки вакцини проти коронавірусу. Москва традиційно відкидає всі обвинувачення.