Меркель заявляє, що її нервують російські кібератаки

Меркель серйозно сприймає докази німецьких експертів щодо того, що за кібернападами на Бундестаг і її відомство в 2015 році стояли російські хакери.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель 13 травня під час засідання парламенту, на якому відповідала на запитання депутатів.

"Я серйозно ставлюся до цих речей, тому що було проведено ґрунтовне розслідування… Можу зізнатися: мене це нервує", - сказала вона.

З одного боку Меркель, за її словами, прагне поліпшити відносини з Росією, але з іншого, коли з’являються переконливі докази таких дій російських сил, "виникає напруженість", що, за словами Меркель, "неприємно".

Серед дій, які підривають довіру, вона також згадала минулорічне вбивство в Тіргартені громадянина Грузії, колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, вбивцю якого підозрюють у виконанні замовлення спецслужб РФ. Канцлер нагадала, що тоді Берлін ввів певні санкції, щоби дати Росії чітко зрозуміти, що її дії не залишаться без відповіді. Наразі Берлін також залишає за собою право на відповідь.

Глава уряду також додала, що російська сторона вдається до стратегії гібридної війни з методом перекручування фактів.

Водночас Меркель заявила, що буде продовжувати докладати зусиль для розвитку відносин з РФ, оскільки для цього є вагомі причини.

Як повідомлялося, в результаті потужної кібератаки в 2015 році було викрадено майже 16 гігабайт даних в внутрішньої мережі Бундестагу. Експерти Федерального відомства з кримінальних справ і Федерального відомства з безпеки в сфері інформаційних технологій п'ять років вивчали ситуацію і дійшли висновку, що за атаками можуть стояти хакери, пов'язані з російським ГРУ. На початку травня ц.р. Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт російського хакера Дмитра Бадіна з хакерського угруповання Fancy Bear, якого німецькі правоохоронці підозрюють в тодішній кібератаці. Росіянина також розшукує ФБР США за підозрою у втручанні в вибори президента в 2016 році та атаці на WADA.

Фото: DPA