Кулеба в ООН закликав Росію припинити кібератаки для дестабілізації інших країн

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ради Безпеки ООН із закликом притягати до відповідальності винних у кібератаках згідно з міжнародним правом та розробити “спільні правила гри” у кіберпросторі.

Про це урядовець заявив на онлайн-засіданні РБ ООН за формулою Арріа "Кіберстабільність, запобігання конфліктам та зміцнення спроможностей", повідомляє пресслужба МЗС.

“Україна наполягає: тих, хто цілеспрямовано організовує та втілює кібератаки, необхідно притягати до відповідальності. Ми переконані, що чинне міжнародне право розповсюджується і на кіберпростір. У ньому також діє принцип ненападу однієї держави на іншу”, - сказав Кулеба.

Він зауважив, що з 2014 року кібератаки є одним з вимірів російської агресії проти України, і це змусило нашу державу переосмислити стратегію національної безпеки. За його словами, Україна за цей час здобула неоціненні знання та досвід у протистоянні кіберзагрозам, якими готова охоче ділитися з партнерами.

Глава МЗС поінформував, що протягом 2019 року в Україні були зафіксовані понад 1500 кіберінцидентів на об’єктах критичної інфраструктури. Він додав, що інші держави також зазнають такої ворожої поведінки Росії та вважають Кремль відповідальним за кібератаки з використанням новітнього зловмисного програмного забезпечення.

“Ми знаємо, що Росія відповідальна за низку кібероперацій, які використовувалися як політичний інструмент. Коли за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій проводилися кампанії з дезінформації, втручання у виборчий процес, кібершпіонаж, кібератаки на критичну інфраструктуру у низці країн у Європі та поза нею”, - заявив міністр.

Кулеба переконаний, що у часи коронавірусної кризи кіберзагрози стають ще актуальнішими, тому кібербезпека потребує підвищеної уваги.

Міністр звернув увагу учасників засідання на спроби Росії виставити себе в ООН ініціатором кампаній з посилення міжнародної інформаційної та кібербезпеки.

“Будучи державою, яка доведено звинувачується у здійсненні цілеспрямованих кібератак проти об’єктів енергетичної та іншої критичної інфраструктури України, Росія має негайно припинити використання сучасних комп’ютерних технологій з метою дестабілізації та створення криз” - підкреслив він.

Читайте також: Дуда визнав Росію однією з найбільших загроз для Польщі

Кулеба наголосив, що державам-членам ООН необхідно об’єднати зусилля, аби виробити спільні “правила гри”, які допоможуть запобігти будь-яким спробам дискредитувати таке досягнення людства як сучасні комп’ютерні технології.