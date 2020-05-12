Дуда визнав Росію однією з найбільших загроз для Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав нову стратегію нацбезпеки країни, де Росію визнано однією з найбільших загроз.

Стратегія визначає пріоритети у чотирьох основних напрямках: безпеки держави і громадян, міжнародної безпеки, національної спадщини й ідентичності, а також соціального й економічного розвитку та екологічного захисту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найсерйознішу загрозу становить неоімперська політика влади Росії, яка реалізується також і через застосування військової сили. Агресія у Грузії, анексія Криму і дії на сході України порушили базові принципи міжнародного права і підірвали підвалини системи європейської безпеки", - йдеться у вступі до стратегії.

Як зазначається в документі, Росія інтенсивно розбудовує наступальний потенціал, зокрема на західному стратегічному напрямку, в акваторії Балтійського моря та у Калінінградській області РФ. Вона також веде навчання за сценаріями, що передбачають конфлікт з країнами НАТО, швидке перекидання значних угруповань військ і навіть застосування ядерної зброї.

У стратегії наголошується, що РФ також веде різного роду дії гібридного характеру, що несуть ризики вибуху конфлікту, а також здійснює кібератаки і розповсюджує дезінформацію.

"Слід очікувати, що Росія продовжуватиме політику ставлення під сумнів нинішнього міжнародного ладу, ... з метою відбудови імперської позиції і зон впливів", - наголошується у стратегії.

Після урочистого підписання документа у президентському палаці за участю глави уряду РП Матеуша Моравецького та міністра національної оборони Маріуша Блащака президент Дуда зазначив, що нова стратегія нацбезпеки враховує усі аспекти безпеки та події, які сталися між груднем 2014 року до сьогодні. За його словами, робота над стратегією тривала до останнього дня і враховує також питання дій під час епідемії коронавірусу.

Попередню стратегію нацбезпеки Польщі було прийнято в 2014 році.