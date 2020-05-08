Росія спотворює історію Другої світової, щоб виправдати сучасну агресію – Ващиковський

Європа має пам’ятати власне минуле, щоб забезпечити мир та стабільність у майбутньому, особливо з огляду на відчайдушні спроби Кремля маніпулювати історією та за рахунок такої історичної пропаганди виправдати сучасну військову агресію Москви проти сусідів.

Про це 8 травня, у День пам’яті та примирення, заявив Співголова Парламентського комітету асоціації ЄС-Україна, колишній міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський у Twitter.

«Сьогодні, перед фактом російської агресії в Україні та незаконної окупації Криму, є очевидним, що історія повернулася до Східної Європи, і вона є замаскованою, як російські «зелені чоловічки». Ті, хто зараз знаходяться на лінії фронту у боротьбі України за свободу та незалежність, є буквально захопленими трагічним минулим нашого континенту. Ті з нас, хто знаходяться у більш вдалій геополітичній ситуації, були піддані буквально бомбардуванню російською пропагандою та спотвореними версіями Другої Світової війни, її причин та наслідків», - сказав депутат Європарламенту.

Він наголосив на тому, що військова агресія Москви проти сусідів йде пліч-о-пліч з її історичною пропагандою, оскільки таким чином Кремль намагається скористатися минулим, щоб виправдати свої сьогоднішні дії. На переконання Ващиковського, в цих умовах колективна здатність Європи пам’ятати минуле та спиратися на факти у його оцінці є важливим фактором для продовження миру і стабільності на усьому континенті.

«Росія за Володимира Путіна постійно намагається зобразити себе як силу, що звільнила Європу від нацистської Німеччини. Вчиняючи таким чином, вона принижує роль західних союзників і повністю зневажає мільйони життів, які були віддані солдатами з усіх радянських республік, включаючи Україну. Росія не хоче визнавати той факт, що Гітлер і Сталін розпочали Другу Світову війну в тандемі, коли вторглися у Польщу у вересні 1939 року, з інтервалом у два тижні одне від одного. Те, що прийшло після війни, було лише ще однією формою репресій проти мільйонів європейців, які залишилися за «залізною завісою», - наголосив польський політик.

Він нагадав, що Кремль був вимушений відкласти у зв’язку з коронавірусом помпезне святкування у травні цього року, та переніс його на 3 вересня, з метою поставити поряд із Путіним якомога більше світових лідерів. Москва хоче розглядати таку присутність як готовність Заходу повернутися до «бізнесу як завжди», не зважаючи на продовження окупації Криму та окремих районів Донбасу.

«Ми маємо дозволити Володимиру Путіну святкувати його версію історії наодинці, в його власній віртуальній реальності», - наголосив Ващиковський.

У більшості європейських країн 8 травня відзначають День пам'яті та примирення. Називають його Днем закінчення Другої світової війни в Європі або Днем перемоги над нацизмом.