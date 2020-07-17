Справа MH17: Лондон закликає Москву до повної співпраці

Уряд Великої Британії закликає російську владу співпрацювати у справі про збиття малайзійського Боїнга MH17 у 2014 році у Донецькій області.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Домінік Рааб у Twitter.

"Ми підтримуємо поточний судовий процес у Нідерландах заради забезпечення правосуддя для загиблих та їхніх близьких родичів, та закликаємо Росію до повної співпраці", - йдеться в дописі.

Рааб також нагадав, що шість років тому, коли був збитий літак рейсу MH17 і 298 людей трагічно загинули, серед жертв були 10 громадян Великої Британії.

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Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

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19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох осіб, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол" зарезервовано на рік.

10 липня 2020 року Нідерланди подали позов проти Росії до ЄСПЛ.