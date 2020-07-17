МЗС закликає Росію визнати відповідальність за збиття літака МН17

Міністерство закордонних справ України у день шостих роковин збиття малайзійського літака МН17 закликало Росію визнати свою відповідальність та співпрацювати зі слідством.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

"Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема Резолюцію РБ ООН 2166, та співпрацювати зі слідством", - зазначили українські дипломати.

МЗС висловило співчуття родичам та близькими загиблих і запевнило, що зробить усе можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17 та покарання винних у цьому жахливому злочині.

"Україна налаштована продовжувати тісну співпрацю з Нідерландами та іншими партнерами по Спільній слідчій групі з метою притягнення винних до відповідальності у рамках кримінального процесу та вітає початок судового процесу цього року", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

У цьому контексті у МЗС нагадали, що Україна також вживає заходів в рамках процесу у Міжнародному суді ООН для притягнення РФ до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17.

Українські дипломати назвали важливим кроком у цьому зв’язку звернення Нідерландів до Європейського суду з прав людини з позовом проти РФ з метою притягнення цієї держави до відповідальності з огляду на її роль у збитті МH17.

Як повідомляв Укрінформ, високий представник ЄС Жозеп Боррель від імені всіх країн спільноти виступив сьогодні із заявою з приводу 6-ї річниці катастрофи рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", в якій Євросоюз закликає Росію визнати свою відповідальність за збиття літака.

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Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Росія не визнає себе винною в смерті пасажирів та членів екіпажу.