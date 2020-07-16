МН17: напередодні шостої річниці катастрофи родичі загиблих відвідали меморіал

Напередодні шостої річниці трагедії МН17 рідні загиблих у катастрофі відвідали меморіальний комплекс пам'яті жертв трагедії, розташований біля аеропорту "Схіпхол", звідки 17 липня 2014 року вилетів пасажирський літак рейсу МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Завтра дуже особливий день. Вшанування пам’яті загиблих у катастрофі, наших рідних, проходитиме не так, як попередні роки. Через коронавірус масові заходи скасували. Відбудеться маленька церемонія. Я та ще кілька родичів, ми зачитаємо імена усіх загиблих”, - розповів кореспонденту Укрінформу в Гаазі родич трьох жертв трагедії МН17, член правління фонду “Авіакатастрофа” Антон Котте.

За його словами, церемонія покладання квітів, хвилина мовчання та зачитування імен усіх загиблих транслюватиметься в прямому ефірі нідерландським телеканалом NOS. Також буде звернення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Сьогодні біля національного меморіального комплексу пам'яті жертв катастрофи Боїнга-777, що біля аеропорту "Схіпхол", від самого ранку працюють волонтери. Серед них небайдужі нідерландці, а також волонтери авіакомпанії KLM.

Вони готують територію комплексу до заходу. Зокрема, доглядають за деревами, які посадили на території меморіального комплексу. 298 дерев символізують загиблих на борту літака рейсу МН17.

Як повідомляв Укрінформ, трансляція вшанування пам’яті розпочнеться 17 липня 2020 року о 14:00 за місцевим часом і триватиме приблизно годину.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох чоловіків, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

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У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол" зарезервовано на рік.

10 липня 2020 року, Нідерланди подали позов проти Росії до ЄСПЛ.

Фото: Ірина Драбок, Софія Шовікова