Євросоюз закликає Росію визнати відповідальність за катастрофу MH17

Високий представник ЄС Жозеп Боррель від імені всіх країн спільноти виступив із заявою з приводу 6-ї річниці катастрофи рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", в якій Євросоюз закликає Росію визнати свою відповідальність за збиття літака.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської Ради.

"17 липня шості роковини збиття літака рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", коли загинули 298 людей 17 національностей. Європейський Союз глибоко співчуває всім, хто втратив своїх рідних, і ще раз наголошує на своїй повній підтримці усіх заходів, спрямованих на встановлення істини, забезпечення правосуддя для 298 жертв збитого рейсу MH17 та їхніх близьких, і притягнення причетних до відповідальності згідно з Резолюцією Ради безпеки ООН 2166. Посилаючись на свої попередні заяви, Європейський Союз відзначає всі кроки, здійснені у цьому відношенні, та очікує, що Росія визнає свою відповідальність і сприятиме зусиллям зі встановлення такої відповідальності", - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. Росія не визнає себе винною в смерті пасажирів та членів екіпажу.