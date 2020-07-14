Справа МН17: Стало відомо, за якими статтями Нідерланди подали позов проти Росії

Нідерланди надали додаткову інформацію щодо позову проти Росії до Європейського суду з прав людини у звязку зі знищенням літака рейсу МН17.

Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

"Сьогодні відбувся брифінг у міністерстві юстиції Нідерландів, де представники держав-членів Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) та країн, чиї громадяни загинули внаслідок збиття літака, представили розгорнуту інформацію щодо позову Нідерландів до ЄСПЛ проти РФ та висловили пропозицію підтримати такий крок. Також було надано уточнення щодо правової основи звернення Нідерландів. Зокрема, країни, котрі бажають приєднатися до позову як треті сторони, зможуть це зробити впродовж 12 тижнів після офіційної передачі позову РФ секретаріатом ЄСПЛ", - розповів Ченцов.

Він також зазначив, що у позові Нідерландів ідеться про порушення Росією трьох статей Європейської конвенції з прав людини: 2-ї, 3-ї та13-ї.

Стаття 2 Конвенції визначає, що право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж шляхом виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання особи винною у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.

Стаття 3 наголошує, що нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Стаття 13 вказує: кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

“Нідерланди посилаються на Статтю 13 Конвенції у зв'язку з неналежним рівнем співпраці РФ у розслідуванні збиття літака усупереч її зобов’язанням відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах", - зазначив посол.

Як повідомляв Укрінформ, Нідерланди ухвалили подати позов до Європейського суду з прав людини проти Росії у звязку зі знищенням шість років тому над окупованою частиною Донбасу пасажирського літака рейсу МН17.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до цієї катастрофи.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох осіб, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це ексофіцер ФСБ, так званий колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал (на той час полковник) ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

У березні 2020 року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про збитий літак.

10 липня 2020 року Нідерланди ухвалили рішення подати позов до Європейського суду з прав людини проти Росії у зв'язку з катастрофою літака рейсу МН17.

Фото Софія Шовікова