Справа МН17: родичі загиблих чекали позову Нідерландів проти Росії із 2016 року

Американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих у рейсі МН17 в Європейському суді з прав людини, вважає подання Нідерландами позову до ЄСПЛ проти Росії через збиття літака рішучим кроком, на який сподівалися його клієнти.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“Подача нідерландським урядом позову щодо притягнення Росії до відповідальності за загибель пасажирів та членів екіпажу рейсу «Малайзійських авіаліній» 17 липня 2014 року є довгоочікуваним кроком, на який ми чекали ще під час первісної подачі в 2016 році моїми клієнтами, 33 австралійськими, малайзійськими і новозеландськими родинами, чиї близькі загинули в результаті жорстокого нападу на Boeing 777”, - зазначив адвокат Скіннер.

Його колега, адвокат Антуанетта Колліньйон, яка також представляє інтереси родичів загиблих у ЄСПЛ, у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі наголосила, що позов Нідерландів проти РФ у ЄСПЛ “для родичів це хороша новина, що Нідерланди повністю їх підтримують”.

Як повідомляв Укрінформ, Нідерланди 13 липня ухвалили рішення подати позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії через трагедію МН17.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох чоловіків, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.