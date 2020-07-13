Нідерланди проти РФ: уряд зважився на рішучий крок

Родичів загиблих в рейсі МН17 у їхніх позовах до Росії у ЄСПЛ підтримала держава

За тиждень до шостої річниці трагедії МН17 Нідерланди оголосили про рішучий крок – позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур.

Розслідування дійшло висновку, що літак було збито зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. Росія не визнає себе винною в смерті 283 пасажирів (серед них – 196 громадян Нідерландів) та 15 членів екіпажу.

Ще у травні 2016 року родичі загиблих звернулися з першим позовом до ЄСПЛ, звинувачуючи Росію в порушенні прав людини. Сім’ї, які втратили в катастрофі своїх рідних, певні, що РФ має понести відповідальність за загибель невинних людей і що Росія не виконала своє зобов’язання провести ефективне розслідування. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію в причетності до трагедії МН17. А через два роки, 10 липня 2020 року, Нідерланди подали позов проти Росії до ЄСПЛ. Про це також було поінформовано Радбез ООН.

Отже, що означає такий крок Нідерландів і як на таке рішення відреагували родичі загиблих та адвокати?

РІШУЧИЙ КРОК НІДЕРЛАНДІВ

Рішення уряду Нідерландів про позов було ухвалено у п’ятницю 10 липня.

«Досягнення справедливості для 298 загиблих у трагедії MH17 та їхніх родичів є і залишатиметься пріоритетом уряду. Крок, який ми робимо сьогодні, подаючи позов до ЄСПЛ і тим самим максимально підтримуючи скарги родичів загиблих, наближає нас до цієї мети», – наголосив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

Стеф Блок / Фото: ANP

Позиваючись проти Росії, Нідерланди передають до ЄСПЛ, що знаходиться в Страсбурзі, усю інформацію про знищення МН17 та підтримують відповідні індивідуальні позови рідних загиблих. Родичі зможуть використовувати передані до суду матеріали.

Як відомо, ЄСПЛ – міжнародний судовий орган, що має право розглядати скарги окремих осіб та міждержавні. Тож фактично поданий Нідерландами позов проти Росії – це офіційне визнання причетності РФ саме як держави до збиття МН17.

Насправді позови однієї держави проти іншої подаються досить рідко. І перш, ніж звернутися до суду, Нідерланди в обов’язковому порядку мали завершити процес переговорів з РФ щодо добровільного відшкодування збитків.

Родичі загиблих певні, що після позову Нідерландів проти РФ до Європейського суду з прав людини та з кожним новим кроком Росії буде щодалі важче заперечувати свою причетність до катастрофи МН17.

Антон Котте

«Для нас дуже важливо, що уряд Нідерландів пішов на цей крок. Росії з кожним новим кроком буде дедалі важче заперечувати свою причетність», – наголосив у коментарі кореспондентові Укрінформу в Гаазі член правління фонду «Авіакатастрофа» Антон Котте, який втратив у катастрофі старшого сина, невістку та шестирічного онука.

ПОЗОВИ РОДИЧІВ ЗАГИБЛИХ

Після збиття MH17 родичі загиблих звернулися до ЄСПЛ, звинувативши РФ у порушенні прав людини. Це позовні заяви «Айлей проти Росії», подана 6 травня 2016 року та «Англін проти Росії» від 23 листопада 2018 року.

Кожна позовна заява до ЄСПЛ має містити у своїй назві прізвище позивача та йменування того, проти кого вона подається. Коли це колективний позов, то справа автоматично отримує назву з прізвищем людини, котре передує у списку позивачів. За першим із згаданих позовів інтереси родичів загиблих представляє американський адвокат Джеррі Скіннер. Уперше ми зустрілися з ним 9 березня 2020 року під стінами судового комплексу «Схіпхол», коли стартував кримінальний процес у справі МН17.

«Кримінальна справа, справа ЄСПЛ, дії Міжнародної організації цивільної авіації та дипломатичний тиск – усе це має бути скоординовано, щоб забезпечити якомога більше суспільного, політичного, дипломатичного та економічного тиску на Росію. На цьому рейсі було 80 дітей. Росія вбила майбутнє. Ми повинні змусити її взяти на себе відповідальність, інакше дозволимо їй зробити наш світ менш цивілізованим. Дякую уряду Нідерландів за те, що він бореться», – сказав у коментарі Укрінформу Джеррі Скіннер.

Джеррі Скіннер

Він також наголосив, що є неспростовні докази (хоч їх і заперечує РФ), котрі доводять, що «Бук» збройних сил РФ перетнув український кордон, проїхав через територію, підконтрольну Росії, й атакував пасажирський літак рейсу МН17, знищивши 298 чоловік.

«Подача нідерландським урядом позову щодо притягнення Росії до відповідальності за загибель пасажирів і членів екіпажу рейсу Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року є довгоочікуваним кроком», – підкреслив він.

Адвокат також наголосив, що Міжнародна спільна слідча група (JIT) провела величезну й складну роботу щодо збирання та систематизації доказів, зокрема документів, свідчень, фотографій, відео та перехоплених телекомунікацій.

«Весь цей час Росія губила докази, перешкоджала офіційному розслідуванню, захищала причетних осіб і свідків, створювала нескінченний потік неправдивих, сфабрикованих доказів та інформації, що лише вводили в оману. Поведінка РФ – ображає моїх клієнтів і будь-яку мислячу людину, зацікавлену в учиненні правосуддя. Приєднання Нідерландів до позовів (держава проти держави) посилює тиск, який чинили сім’ї майже від дня атаки. Коли я вперше звернувся до представників нідерландського МЗС із проханням приєднатися до цих зусиль, вони пручалися. Я радий, що вони передумали. Росія має бути атакована з усіх можливих сторін, аби бути притягнутою до відповідальності», – зазначив Скіннер.

Що ж до кримінального процесу в Нідерландах щодо обвинувачених трьох громадян РФ – колишнього офіцера ФСБ, так званого ексміністра оборони «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала, а на час збиття літака полковника ГРУ генштабу збройних сил РФ, глави «РУ ДНР» Сергія Дубинського, підполковника-спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова та громадянина України Леоніда Харченка, який воював на боці Росії, на думку Скіннера, процес іде повільно, але є прогрес. Як відомо, жоден з обвинувачених у суді не з’явився. Інтереси одного з них – Пулатова, який виявив бажання долучитися до судового процесу, – представляють двоє нідерландських адвокатів.

Адвокати Олега Пулатова

«Нідерландська прокуратура вміло представила справу проти чотирьох обвинувачених. У відповідь Росія обурилася за те, що її, зокрема, не допустили до участі в розслідуванні. Це велика іронія долі: Росія заявила, що її залишили поза слідчим процесом, який вона зірвала й намагалася гальмувати починаючи від дня катастрофи. Думаю, що вона забагато протестує. Адже знає, що зробила. Водночас слабкість у кримінальному провадженні полягає в тому, що лише чотири особи можуть бути визнані винними, а російська держава залишиться безкарною. Ось чому так важливе приєднання Нідерландів до позовів у ЄСПЛ», – розповів адвокат.

Він також зазначив, що, крім судових процесів, потрібно діяти й на інших фронтах.

«Є надія, що з часом ООН почне діяти, і Міжнародна організація цивільної авіації запровадить санкції як до держави, що використовує військову зброю проти цивільного повітряного судна. Росія є багаторазовим порушником, який часто застосовує зброю проти цивільних осіб на комерційних рейсах. Прийшов час сказати: досить», – наголосив Скіннер.

Антуанетта Колліньйон

Його колега адвокатка Антуанетта Колліньйон, яка також представляє інтереси родичів загиблих у ЄСПЛ, у коментарі Укрінформу зауважила, що позов Нідерландів – «це хороша новина для родичів».

Вона також зазначила, що 3 липня в судовому комплексі «Схіпхол» закінчився другий блок слухань у справі МН17. Суд заслухав позицію нідерландських прокурорів та адвокатів одного з чотирьох обвинувачених – Пулатова.

УКРАЇНА ПРОТИ РФ

Окрім позовів до ЄСПЛ, кримінального процесу в судовому комплексі «Схіпхол», збиття «Боїнга» є також частиною позову, поданого Україною проти РФ до Міжнародного суду ООН. Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов у коментарі Укрінформу зазначив, що Нідерланди розглядають можливість долучення інших держав до процесу проти РФ у ЄСПЛ.

Всеволод Ченцов

«Дуже важливо, що, ініціюючи міждержавний спір, Нідерланди виступають від імені всіх загиблих та їхніх родичів. Нідерландська сторона також розглядає можливість долучення інших держав до цього процесу. Зокрема тих, громадяни яких загинули внаслідок збиття літака», – наголосив він.

У відповідь на запитання щодо намірів України долучитися до справи, ініційованої Нідерландами в ЄСПЛ, посол зазначив, що доцільність такого кроку ухвалюватиметься з урахуванням, зокрема, розгляду справи «Україна проти РФ» у МС ООН та раніше ініційованого Україною міждержавного позову проти РФ у ЄСПЛ із залученням органів, котрі ведуть ці справи – МЗС та Мін'юсту.

«Подання Нідерландами позову проти РФ у ЄСПЛ є важливим кроком, що доповнює заходи, що вже вживаються у судовій площині на виконання відповідної резолюції Радбезу ООН від 21 липня 2014 року. Приєднання Нідерландів до позову родин загиблих напередодні шостої річниці збиття літака є також важливим символічним жестом», – сказав дипломат.

Через коронавірус 17 липня 2020 року в Нідерландах не проводитимуть масових заходів вшанування пам’яті загиблих. Біля національного меморіального комплексу, що біля амстердамського аеропорту «Схіпхол», звідки шість років тому злетів рейс МН17, рідні загиблих зачитають імена усіх жертв трагедії. Охочі можуть долучитися до вшанування пам’яті в режимі онлайн, через пряму трансляцію цього заходу.

Ірина Драбок, Гаага

Фото Ірини Драбок, Софії Шовікової