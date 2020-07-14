На Росію треба тиснути з усіх сторін - адвокат родичів жертв у справі MH17

Аби притягнути Росію до відповідальності за збитий на Донбасі літак рейсу МН17, тиск має чинитися з усіх можливих сторін, і рішення уряду Нідерландів подати відповідний позов до ЄСПЛ цьому сприятиме.

Про це заявив у коментарі кореспондентові Укрінформу в Гаазі американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів жертв цієї авіакатастрофи у Європейському суді з прав людини.

“Весь цей час Росія губила докази, перешкоджала офіційному розслідуванню, захищала причетних осіб і свідків, створювала нескінченний потік неправдивих, сфабрикованих доказів та інформації, що лише вводили в оману. Поведінка РФ ображає моїх клієнтів і будь-яку мислячу людину, зацікавлену в учиненні правосуддя. Приєднання Нідерландів до позовів посилює тиск, який чинили сім’ї майже від першого дня", - сказав адвокат.

За словами Скіннера, коли він уперше звернувся до представників нідерландського МЗС із проханням долучитися до цих зусиль, вони "пручалися". "Я радий, що вони передумали. Росія має бути атакована з усіх можливих сторін, аби її можна було притягнути до відповідальності”, – наголосив Скіннер.

Він підкреслив, що кримінальна справа, справа у ЄСПЛ, дії Міжнародної організації цивільної авіації та дипломатичний тиск – усе це має бути скоординовано, щоб забезпечити якомога більше суспільного, політичного, дипломатичного та економічного тиску на Росію.

“На цьому рейсі було 80 дітей. Росія вбила майбутнє. Ми повинні змусити її взяти на себе відповідальність, інакше дозволимо їй зробити наш світ менш цивілізованим”, – зазначив адвокат.

Водночас, на його думку, слабкість кримінального процесу в Нідерландах полягає в тому, що Росія як держава може залишитися безкарною.

“Нідерландська прокуратура вміло представила справу проти чотирьох обвинувачених. У відповідь Росія обурилася за те, що її, зокрема, не допустили до участі в розслідуванні. Це велика іронія долі: Росія заявила, що її залишили поза слідчим процесом, який вона зірвала й намагалася гальмувати від самого дня катастрофи... Водночас слабкість у кримінальному провадженні полягає в тому, що лише чотири особи можуть бути визнані винними, а російська держава залишиться безкарною. Ось чому так важливе приєднання Нідерландів до позовів у ЄСПЛ”, – сказав адвокат.

Він також зазначив, що, крім судових процесів, потрібно діяти й на інших напрямках.

“Є надія, що з часом ООН почне діяти, і Міжнародна організація цивільної авіації запровадить санкції як до держави, що використовує військову зброю проти цивільного повітряного судна. Росія є багаторазовим порушником, який часто застосовує зброю проти цивільних осіб на комерційних рейсах. Прийшов час сказати: годі”, – наголосив Скіннер.

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Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до цієї авіакатастрофи.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох осіб, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це ексофіцер ФСБ, так званий колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал (на той час полковник) ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

У березні 2020 року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про збитий літак.

10 липня 2020 року Нідерланди ухвалили рішення подати позов до Європейського суду з прав людини проти Росії у зв'язку з катастрофою літака рейсу МН17.