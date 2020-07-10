Шоста річниця трагедії МН17: у Нідерландах зачитають імена загиблих, масові заходи скасували

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Церемонія покладання квітів, хвилина мовчання та зачитування імен усіх загиблих відбудеться біля національного меморіального комплексу пам'яті жертв катастрофи Боїнга-777, що біля амстердамського аеропорту "Схіпхол", звідки шість років тому злетів рейс МН17.

На церемонії можуть бути присутні лише члени правління нідерландського фонду “Авіакатастрофа”, родичі жертв трагедії (із 298 загиблих 196 були громадянами Нідерландів). Усі інші можуть долучитися до вшанування пам'яті загиблих в режимі онлайн. Нідерландський телеканал NOS проводитиме пряму трансляцію.

“Ця трансляція розпочнеться 17 липня 2020 року о 14:00 за місцевим часом і триватиме приблизно одну годину”, - повідомили у фонді “Авіакатастрофа”.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

Інтереси одного з чотирьох обвинувачених - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох чоловіків, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

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Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Фото Ірини Драбок