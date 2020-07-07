Справа МН17: розслідування щодо інших причетних до авіакатастрофи триває

Усі надані в суді докази та інформація щодо катастрофи МН17 були ретельно перевірені, а докази в "альтернативних" версіях - спростовані

Про це в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

«Нідерландські прокурори в суді зробили докладну та доступну презентацію розслідування авіакатастрофи літака рейсу МН17. Держави-учасниці спільної слідчої групи за шість років слідства ґрунтовно проаналізували всі можливі версії збиття. І точність сценарію, що лежить в основі обвинувачення, перевірялася, зокрема, й шляхом пошуку доказів "альтернативних" версій. Усі ми пам’ятаємо, хто ці інші версії надавав, коментував, залучав до цього "експертів”», - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо одного з чотирьох обвинувачених - громадянина України Леоніда Харченко, який воював на боці "ДНР" і якого начебто у березні 2020 року ватажки «ДНР» взяли під варту в непідконтрольному Донецьку, побоюючись, що фігуранта справи МН17 можуть вивезти українські спецслужби, як було з Володимиром Цемахом, Мамедов наголосив, що “відповідальність невідворотна”.

“Я не хотів би наразі апелювати до того, що представники незаконних збройних формувань країни-окупанта бояться чи ні. Я скажу лише одне: відповідальність невідворотна”, - заявив він.

Також Мамедов зазначив, що хотів би, щоб якомога більше людей в Україні мали можливість спостерігати за судовим процесом щодо МН17. Він наголосив, що слідством встановлено та підтверджено роль у вчиненні цього злочину чотирьох осіб, але розслідування триває.

“Що стосується подальшого розслідування на нашому, національному рівні, то воно передачею матеріалів щодо цих чотирьох обвинувачених осіб не завершилось. Процес триває щодо інших осіб, що причетні до знищення літака. Й українська сторона планує координувати свою роботу з партнерами в Міжнародній спільній слідчій групі”, - підкреслив Мамедов.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох чоловіків, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.