Справа МН17: адвокатам ГРУшника Пулатова відмовили у допиті свідка, суд перенесли

У Нідерландах у судовому комплексі “Схіпхол” закінчилося десяте судове засідання у справі МН17. Наступне призначено на 31 серпня 2020 року о 10:00, за місцевим часом.

Про це сказав головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

"Слухання у справі щодо Гіркіна, Дубинського, Харченка і Пулатова відкладені до 31 серпня”, - сказав Стейнгаюс.

Він також зазначив, що суд оголосить рішення, що стосуються звернень, зроблених прокуратурою, захистом підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова та адвокатами родичів загиблих рейсу МН17.

Суд відклав рішення щодо запитів сторони захисту Пулатова до надходження та розгляду усіх запитів. Весь перелік запитів, за якими було відмовлено, буде опубліковано у рішенні суду.

Водночас суд все ж оголосив рішення щодо деяких запитів адвокатів Пулатова. Зокрема, було відмовлено щодо надання копій певних матеріалів справи, а також відмовлено у допиті свідка, щодо якого клопотала сторона захисту Пулатова. На думку адвокатів, цей свідок міг дати покази щодо обставин смерті українського пілота Владислава Волошина, який, за однією з альтернативних версій катастрофи, начебто, міг бути причетним до трагедії МН17.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначив, що запит щодо смерті Волошина, відхилено "з огляду на його спекулятивний характер”.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.