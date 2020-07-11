Нідерланди хочуть долучити інші країни до суду проти Росії у справі МН17

Нідерланди розглядають можливість долучення інших держав до процесу проти РФ у ЄСПЛ у справі збитого пасажирського літака рейсу МН17.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

“Дуже важливо, що ініціюючи міждержавний спір, Нідерланди виступають від імені усіх загиблих та їхніх родичів. Нідерландська сторона також розглядає можливість долучення інших держав до цього процесу. Зокрема, держав-членів ССГ та держав, громадяни яких загинули внаслідок збиття літака”, - наголосив Ченцов.

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У відповідь, на запитання щодо намірів України долучитися до справи ініційованої Нідерландами в ЄСПЛ, посол України в Нідерландах Ченцов зазначив, що доцільність такого кроку ухвалюватиметься з урахуванням, зокрема, розгляду справи “Україна проти РФ” у МС ООН та раніше ініційованого Україною міждержавного позову проти РФ у ЄСПЛ із залученням органів, які ведуть ці справи, відповідно, МЗС та Мін'юсту.

“Подання Нідерландами позову проти РФ у ЄСПЛ є важливим кроком, що доповнює заходи, що вже вживаються у судовій площині на виконання резолюції РБ ООН 2166. Приєднання Нідерландів до позову родин загиблих проти РФ у ЄСПЛ напередодні шостої річниці збиття літака є також важливим символічним жестом, який високо оцінюється родинами загиблих”, - сказав він.

Також Ченцов зазначив, що Нідерланди 10 липня вже подали позов до Європейського суду з прав людини проти Росії через збитий шість років тому над окупованою частиною Донбасу пасажирський літак рейсу МН17.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол" зарезервовано на рік.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох чоловіків, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.