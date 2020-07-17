Малайзія закликає не політизувати суд щодо MH17

Уряд Малайзії закликав світ не політизувати судовий процес у справі про збиття малайзійського Боїнга рейсу MH17 у 2014 році у Донецькій області.

Про це йдеться у заяві міністра інфраструктури Малайзії Ві Ка Сіонга, яка була опублікована на його сторінці в Facebook.

"Не можна дозволити, щоб це розслідування й судовий розгляд припинилися з часом чи під впливом політичного тиску з боку будь-якої сторони або держави", - йдеться у заяві.

За словами Сіонга, тільки ретельний і вичерпний юридичний процес притягнення винних у цьому нелюдському злочині до відповідальності може вшанувати пам'ять жертв та їхніх найближчих родичів.

Міністр також наголосив, що Малайзія залишається твердою у своїх зобов'язаннях добитися компенсацій для родин загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох осіб, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Читайте також: МЗС закликає Росію визнати відповідальність за збиття літака МН17

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол" зарезервовано на рік.

10 липня 2020 року Нідерланди подали позов проти Росії до ЄСПЛ.