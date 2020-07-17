Заради пам’яті загиблих рейсу МН17 справедливість має восторжествувати – Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок збиття літака рейсу MH17 і заявив, що в ім’я їх пам’яті та миру справедливість має восторжествувати.

Про це глава держави написав у Twitter.

«Ніщо не поверне втрачених життів і не втамує горя рідних і близьких, чиї батьки, діти, друзі загинули в катастрофі літака рейсу MH17. Але справедливість має восторжествувати. В ім'я миру та пам'яті всіх загиблих», - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Високий представник ЄС Жозеп Боррель від імені всіх країн спільноти виступив сьогодні із заявою з приводу 6-ї річниці катастрофи рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", в якій Євросоюз закликає Росію визнати свою відповідальність за збиття літака.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Росія не визнає себе винною в смерті пасажирів та членів екіпажу.