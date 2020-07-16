Нідерланди проти РФ: уряд зважився на рішучий крок

За тиждень до шостої річниці трагедії МН17 Нідерланди оголосили про рішучий крок – позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. Росія не визнає себе винною в смерті пасажирів та членів екіпажу.