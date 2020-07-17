Шоста річниця трагедії МН17: у Нідерландах вшанують пам'ять загиблих

Сьогодні річниця трагедії МН17. Шість років тому пасажирський літак "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія покладання квітів, хвилина мовчання та зачитування імен транслюватиметься в прямому ефірі нідерландським телеканалом NOS о 14:00, за місцевим часом. Очікується звернення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Ушанування пам’яті відбудеться біля меморіального комплексу пам'яті жертв трагедії, що біля аеропорту "Схіпхол", звідки 17 липня 2014 року вилетів пасажирський літак рейсу МН17.

На території меморіального комплексу посадили 298 дерев, які символізують загиблих на борту літака.

Посольство України в Нідерландах висловило свої співчуття рідним загиблих. До національного меморіального комплексу пам'яті жертв катастрофи поклали квіти.

Через коронавірус вшанування пам’яті загиблих у катастрофі проходитиме не так, як у попередні роки. Масові заходи скасували. Тож відбудеться маленька церемонія. Кілька родичів зачитають імена усіх загиблих.

Шості роковини катастрофи MH17 / Фото: Софія Шовікова

Читайте також: МЗС закликає Росію визнати відповідальність за збиття літака МН17

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох чоловіків, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол" зарезервовано на рік.

10 липня 2020 року Нідерланди подали позов проти Росії до ЄСПЛ.