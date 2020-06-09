Туреччина - про постачання С-400: у нас принципові домовленості з Росією

Туреччина та РФ мають принципові домовленості щодо другого етапу постачання ЗРК С-400, в рамках яких ведеться конкретна робота.

Про це телеканалу NTV розповів голова державного агентства з питань оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір.

«Цей проєкт містить певні виробничі та технологічні складові. Ми проводимо пов’язані з цим певні роботи - і маємо принципову домовленість щодо постачання другої партії», - сказав Демір.

Він уточнив, що ведеться підготовка до передачі технології, пов’язана з деталями спільного виробництва та створення дорожньої карти. І додав: «Важливі наші досягнення в процесі - а не те, чи надійде ​​друга партія, чи ні».

Посадовець також указав, що Туреччина не забезпечить свої потреби у сфері ППО лише системами С-400. А тому продовжує роботу над власними зразками (Korkut і Hisar), а також розглядає такі варіанти, як Eurosam і Patriot.

«Як вже було сказано, ми продовжимо працювати над цим питанням, якщо будуть конкретні пропозиції», - додав Демір.

Як повідомлялося, у 2017 році Туреччина уклала з Росією контракт на постачання систем С-400 на суму $2,5 млрд. У липні 2019-го до Туреччини надійшли перші компоненти ЗРК. У середині вересня стало відомо про постачання останніх компонентів другої батареї.

11 листопада радник Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О’Браєн заявив, що США можуть запровадити проти Туреччини санкції у зв'язку з купівлею у Росії С-400.

Своєю чергою в Анкарі заявили, що проробляють питання взаємодії російських комплексів С-400 і американських літаків п'ятого покоління F-35.