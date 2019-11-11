У Трампа попередили Анкару про санкції через купівлю російських С-400

США можуть запровадити санкції проти Туреччини через угоду про купівлю у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400.

Про це заявив радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О’Браєн в інтерв’ю CBS News.

«Якщо Туреччина не скасує купівлю С-400, ймовірно, будуть застосовані санкції… У НАТО немає місця для С-400. У НАТО немає місця для значних російських військових закупівель», - зазначив О’Браєн.

За його словами, Трамп «дуже чітко» передасть цю думку президенту Туреччини Реджепу Ердогану під час їхньої зустрічі 13 листопада у Вашингтоні. Обидва президенти планують спільну пресконференцію у середу вдень.

За словами радника Трампа, якщо Туреччина не позбудеться російської системи, вона, найімовірніше, зіткнеться із санкціями США, підтриманими двопартійною більшістю в Конгресі.

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О’Браєн нагадав про ухвалений Конгресом в 2017 році закон CAATSA (Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій), який стосується санкцій щодо Росії, Ірану і Північної Кореї. CAATSA також вимагає від інших країн не вести справи з цими трьома державами.

Як повідомлялося, Туреччина і Росія уклали контракт на поставку систем С-400 на суму 2,5 млрд доларів в 2017 році. У липні 2019 року були здійснені перші поставки в Туреччину компонентів ЗРК, доставка компонентів другої батареї почалася 27 серпня. В середині вересня 2019 року стало відомо про постачання останніх компонентів другої батареї. Введення в експлуатацію заплановано на квітень 2020 року.