Ердоган заявив про затримання дружини та родичів Багдаді

Дружина, сестра та зять лідера ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді, який підірвав себе в тунелі, де переховувався під час спецоперації ЗС США, були затримані турецькими cиловиками.

Про це заявив Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у виступі на святкуванні 70-ї річниці теологічного факультету університету Анкари, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«США знищили Багдаді в тунелі. Вперше ми заявляємо про те, що затримали дружину Багдаді. Але дивіться, ми не робили галасу навколо цього. Ми також затримали його сестру і зятя в Сирії. На даний момент ми продовжуємо роботу найпотужнішим чином і будемо робити це і надалі», - заявив Ердоган.

Він також звинуватив країни Заходу у формуванні меседжів, які поєднують поняття іслам та тероризм.

«Іслам - це релігія миру. Мусульманин - це людина, яка працює для миру. Терорист - це людина, яка пролила кров невинних, не моргнувши оком заради власної збоченої справи. У цьому відношенні жоден мусульманин не є терористом», - наголосив Ердоган.

Він зауважив, що перед тим, як поширювати вираз «ісламський терор», Заходу «слід спочатку подивитися в дзеркало».

Як відомо, президент США 27 жовтня виступив із заявою про те, що внаслідок рейду американських військових у сирійській провінції Ідліб був ліквідований лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді. Пізніше американський президент оприлюднював подробиці проведення операції, через що американські ЗМІ звинуватили його у використанні факту знищення ватажка ІДІЛ у своїй президентській кампанії, наводячи це як факт визначної перемоги його президентства.