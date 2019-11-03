Трамп намагається використати смерть лідера ІДІЛ для власних рейтингів – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп намагається зробити зі смерті лідера ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді новий потужний меседж його президентської кампанії, і вже зараз наводить це як факт визначної перемоги його президентства.

Про це пише в суботу центральне американське видання The Hill.

"Трамп хвалився впродовж останнього тижня рейдом (американських сил спецпризначення – ред.) від 26 жовтня, який призвів до смерті терористичного лідера", - зазначається в публікації.

Так, глава Білого дому неодноразово писав про це на власній твітер-сторінці, робив заяви у розмовах із журналістами.

У п’ятницю, під час мітингу в штаті Міссісіпі, на початку своєї промови Трамп зробив заяву із емоційними висловлюваннями. Зокрема, як зазначив президент, американські військові "провели неперевершений рейд, який закінчив його (аль Багдаді – ред.) жалюгідне життя й дав йому квиток у пекло".

Під час виступу перед натовпом прихильників у містечку Тупело, під об'єктивами телекамер Трамп заявив, що аль-Багдаді "був жорстоким і бездушним монстром, але його тероризм закінчився".

Водночас, Трамп висловив невдоволення, що ЗМІ недостатньо висвітлювали смерть аль-Багдаді. "Ця історія так швидко зникла, пішла", - заявив Трамп, наголосивши, що демократи на його місці "говорили би про це тижнями".

Тим часом, кампанія Трампа з його перевиборів навіть запустила політичну рекламу на популярних спортивних матчах у США, яка "приписувала президенту знищення ІДІЛ", підкреслює видання.

Тим часом, експерти вважають, що кампанія Трампа навряд чи заробить на цьому багато політичних дивідендів, оскільки, по-перше, голосування відбудуться лише через рік, а, по-друге, ім'я аль-Багдаді не було широко відомим і раніше.

Як повідомляв Укрінформ, наступні вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Зараз у Сполучених Штатах триває президентська кампанія.