Трамп зменшив квоту на біженців: кого приймуть США

Президент США Дональд Трамп зменшив квоту на прийом біженців, яких прийматимуть Сполучені Штати у 2020 фінансовому році.

Про це йдеться у розпорядженні американського президента.

"Прийом біженців у кількості до 18 000 для Сполучених Штатів протягом 2020-го фінансового року (від 1 жовтня 2019 року до 30 вересня 2020 року - ред.) виправданий гуманітарними проблемами та не порушує національних інтересів", - йдеться у тексті документа.

У документі вказали, які категорії біженців отримають яку кількість дозволів на притулок. У США готові захистити 5 тисяч осіб, яких переслідують за релігійними мотивами, 4 тисяч громадян Іраку, які допомагали США.

З Сальвадору, Гватемали та Гондурасу зможуть отримати статус біженця 1,5 тисяч людей. Решту 7,5 тисяч місць отримають біженці інших категорій.