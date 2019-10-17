Жодна країна ЄС не здатна самотужки здолати проблеми міграції - Єврокомісія

Самостійно, без підтримки партнерів та загальноєвропейської солідарності, подолати міграційні виклики не здатна жодна країна ЄС

Про це йдеться в доповіді Єврокомісії щодо прогресу в рамках так званого Європейського порядку денного з міграції, інформує сайт ЄК.

Ідеться про комплекс документів і заходів, які були вжиті з 2015 року, коли Європа постала перед масштабною міграційною кризою.

«Події кількох минулих років показали, що лише разом, як Євросоюз, ми здатні відповідати на екстремальні обставини. Саме разом ми заклали структурну та оперативну основу для широкої Європейської міграційної системи, яка не лише виявилася результативною та дозволила ефективно реагувати на події, а й сприяла формуванню спільної солідарності та спільної відповідальності. Хоча попереду ще багато роботи, і ситуація залишається мінливою, ми сьогодні значно краще підготовлені, ніж у 2015 році», - зазначив з цього приводу єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос.

Читайте також: Німеччина боїться нової міграційної кризи

Єврокомісія зазначає, що від спалаху міграційної кризи у 2015 році ЄС розробив потужну та спільну політику. Вона передбачає інструменти для ефективного поєднання зусиль, надання державам-членам своєчасної оперативної та фінансової допомоги для вдосконалення системи охорони зовнішніх кордонів, а також для ефективної співпраці з третіми країнами щодо регулювання міграційних потоків.

Такі спільні зусилля дозволили зменшити кількість нелегалів, які намагаються потрапити на територію ЄС, а також ефективно боротися з організованою злочинністю в цій сфері й рятувати життя тисяч біженців.

«ЄС посилив роботу з партнерами за межами Європи, щоб відвернути причини виникнення незаконної міграції, захистити біженців і мігрантів та підтримати спільноти, які їх приймають. З цією метою було мобілізовано безпрецедентне фінансування в обсязі 9,7 млрд євро, зокрема, в рамках трастових фондів ЄС по Африці і Сирії, а також фонду для біженців у Туреччині, для якого вже було сплачено 97% із виділеної суми у 6 млрд євро. Поліпшилася також співпраця з країнами-партнерами, 23 з яких уклали з ЄС угоди про повернення біженців та реадмісію», - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Водночас ЄК визнала необхідність нарощування зусиль для регулювання міграційних потоків у Середземномор’ї, зокрема, зменшення міграційного тиску, який відчувають на собі Греція та Туреччина. У цьому ж контексті країни Євросоюзу мають докласти солідарні зусилля для проведення пошуково-рятувальних операцій на морі та відпрацювання механізму надання тимчасового притулку врятованим нелегальним мігрантам.

Читайте також: Євросоюз готовий допомогти Туреччині з мігрантами

Єврокомісія назвала «неприйнятною» ситуацію зі становищем біженців у таборах утримання в Лівії, особливо в контексті насильства, яке спалахнуло у Тріполі у квітні поточного року. Зазначається, що після тих подій удалося організувати добровільне повернення в країни походження 49 тисяч осіб, ще 4 тисячі з-поміж найуразливіших категорій були терміново евакуйовані з Лівії.