ІДІЛ назвала ім’я свого нового ватажка — ЗМІ

Терористичне угруповання “Ісламська держава” (ІДІЛ) назвало ім’я свого нового лідера після ліквідації Абу Бакра аль-Багдаді.

Ним став Абу Ібрагім аль-Хашимі аль-Кураші, повідомляє Independent.

“Терористична група оголосила, що його (аль-Багдаді - ред.) замінив Абу Ібрагім аль-Хашимі аль-Кураші”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначалося, ІДІЛ опублікувала семихвилинне аудіо з підтвердженням смерті свого екслідера через офіційні пропагандистські канали після кількаденних спекуляцій та заперечень його прихильників.

Як повідомлялося, у неділю президент США Дональд Трамп заявив, що бійці підрозділів спецоперацій США здійснили рейд у сирійській провінції Ідліб, внаслідок якого було вбито лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

За його словами, аль-Багдаді вбив себе під час операції, активувавши жилет смертника.

Сумнозвісний лідер терористичної групи "Ісламська держава" аль-Багдаді був одним з найрозшукуваніших злочинців у світі, з гонораром за допомогу у пошуках у розмірі 25 мільйонів доларів.

Фото: WD