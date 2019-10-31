ІДІЛ назвала ім’я свого нового ватажка — ЗМІ
Ним став Абу Ібрагім аль-Хашимі аль-Кураші, повідомляє Independent.
“Терористична група оголосила, що його (аль-Багдаді - ред.) замінив Абу Ібрагім аль-Хашимі аль-Кураші”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначалося, ІДІЛ опублікувала семихвилинне аудіо з підтвердженням смерті свого екслідера через офіційні пропагандистські канали після кількаденних спекуляцій та заперечень його прихильників.
Як повідомлялося, у неділю президент США Дональд Трамп заявив, що бійці підрозділів спецоперацій США здійснили рейд у сирійській провінції Ідліб, внаслідок якого було вбито лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.
За його словами, аль-Багдаді вбив себе під час операції, активувавши жилет смертника.
Сумнозвісний лідер терористичної групи "Ісламська держава" аль-Багдаді був одним з найрозшукуваніших злочинців у світі, з гонораром за допомогу у пошуках у розмірі 25 мільйонів доларів.
Фото: WD