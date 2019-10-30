Загроза ІДІЛ для Заходу буде зростати - експерт

Образливі коментарі Дональда Трампа на адресу вже мертвого ватажка “Ісламської держави” Абу Бакра аль-Багдаді можуть спонукати терористів до нападу на США чи Канаду.

Таку думку в інтерв'ю CBC News висловив доцент кафедри релігієзнавства університету Квінс, що у канадському місті Кінгстон Амарнат Амарасінгам.

“Ми вже мали кілька таких випадків у Канаді, значно більше - у Європі. Думаю, ми можемо стати свідками подібних актів відплати від окремих терористів або прибічників ідеології ІДІЛ на Заході”, - сказав експерт.

На його думку, після втрати лідера бойовики можуть спробувати ствердити свою присутність на певних територіях. “Можливо, ми побачимо раптовий сплеск активності терористів, котрі таким чином спробують заявити, що вони становлять реальну загрозу”, - зазначив Амарасінгам.

Читайте також: США позапланово скликають Глобальну коаліцію з протистояння ІДІЛ

Як повідомлялося, у неділю президент США Дональд Трамп заявив, що бійці підрозділів спеціальних операцій США здійснили рейд у сирійській провінції Ідліб, унаслідок якого був убитий лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.

Розповідаючи про успішне знешкодження ватажка терористів, Трамп сказав, що той “плакав, скиглив і кричав та загинув як боягуз”, тікаючи від американських спецпризначенців.