Пентагон оприлюднив перше фото з рейду проти лідера ІДІЛ

Пентагон оприлюднив перше фото з рейду проти лідера ІДІЛ

Фото
Укрінформ
Центральне командування США, що входить до складу Пентагону, оприлюднило фото місця операції, під час якої ліквідували Абу Бакра аль-Багдаді.

Центрком розмістив це зображення у Twitter.

"Тут ми бачимо об'єкт атаки – помешкання, де ховався Багдаді. Як я вже зазначав, це відокремлене помешкання в провінції Ідліб на північному заході Сирії", - наводить Центрком заяву свого командувача, генерала Френка Маккензі.

На представленому зображенні видно в рамці прицілу огороджену будівлю, а також кілька інших споруд та автомобілів.

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Як повідомляв Укрінформ, минулої неділі президент США офіційно підтвердив, що внаслідок рейду американських військових у сирійській провінції Ідліб був ліквідований лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.

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