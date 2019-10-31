Пентагон оприлюднив перше фото з рейду проти лідера ІДІЛ

Центральне командування США, що входить до складу Пентагону, оприлюднило фото місця операції, під час якої ліквідували Абу Бакра аль-Багдаді.

Центрком розмістив це зображення у Twitter.

"Тут ми бачимо об'єкт атаки – помешкання, де ховався Багдаді. Як я вже зазначав, це відокремлене помешкання в провінції Ідліб на північному заході Сирії", - наводить Центрком заяву свого командувача, генерала Френка Маккензі.

"Here we see the object of the assault-the compound where Baghdadi was hiding. As I noted earlier, this isolated compound was in Idlib province in Northwest Syria" - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/VwxRJMN0rS — U.S. Central Command (@CENTCOM) 30 жовтня 2019 р.

На представленому зображенні видно в рамці прицілу огороджену будівлю, а також кілька інших споруд та автомобілів.

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Як повідомляв Укрінформ, минулої неділі президент США офіційно підтвердив, що внаслідок рейду американських військових у сирійській провінції Ідліб був ліквідований лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.