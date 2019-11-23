Туреччина намагається поєднати ЗРК С-400 і винищувачі F-35

Туреччина проробляє питання взаємодії російських комплексів С-400 і американських літаків п'ятого покоління F-35.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на міністра національної оборони Туреччини Хулусі Акара.

«Я сподіваюся, що ці зусилля принесуть позитивний результат. Анкара не відмовиться від одного на користь іншого. Якщо навіть російські комплекси не зможуть працювати паралельно з F-35, ми знайдемо максимально зручну формулу дій», - наводить агентство слова міністра.

Акар зазначив, що триває процес розгортання ЗРК С-400 на турецькій території та підготовка військових фахівців у Росії. Він також уточнив, що Анкарі фактично передані чотири літаки F-35.

При цьому глава військового відомства підкреслив, що Туреччина не має наміру переглядати контракт щодо С-400 з Росією.

«Ці комплекси заступлять на бойове чергування. Все йде згідно з наміченим планом. Хай ніхто в цьому не сумнівається», - резюмував Акар.

Як повідомлялося, Туреччина і Росія у 2017 році уклали контракт на постачання систем С-400 на суму 2,5 млрд доларів. У липні 2019-го до Туреччини надійшли перші компоненти ЗРК. У середині вересня стало відомо про постачання останніх компонентів другої батареї. Введення комплексів в експлуатацію заплановано на квітень 2020 року.

11 листопада радник Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О’Браєн заявив, що США можуть запровадити проти Туреччини санкції через угоду про купівлю у Росії С-400.

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