Трамп вважає серйозним викликом намір Туреччини закуповувати російські С-400

Президент США Дональд Трамп назвав "дуже серйозним викликом" намір Туреччини закуповувати російські системи протиракетної оборони С-400 і закликав президента Туреччини Реджепа Ердогана відмовитися від цього.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це він заявив на спільній прес-конференції з Ердоганом у Білому домі після завершення їхніх переговорів.

Американський президент зазначив, що є «великим фаном» Ердогана і що вони провели "чудову продуктивну" зустріч.

"Придбання Туреччиною російської військової техніки, такої як С-400, створює для нас дуже серйозні виклики, і ми говоримо про це постійно, - сказав він. - Ми говорили про це сьогодні, ми говоритимемо про це в майбутньому. Сподіваємось, ми зможемо розв’язати цю ситуацію. Ми попросили нашого держсекретаря та міністра закордонних справ Туреччини й наших радників з питань національної безпеки невідкладно попрацювати над розв'язанням питання S-400".

Нагадаємо: президент Туреччини перебуває в США з робочим візитом. Перед від'їздом з Анкари у Вашингтон він повідомив про готовність розпочати нову еру в питаннях, що стосуються безпеки обох країн.