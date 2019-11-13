Трамп надто зайнятий, аби дивитися відкриті слухання щодо імпічменту

Трамп надто зайнятий, аби дивитися відкриті слухання щодо імпічменту

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп назвав містифікацією відкриті слухання щодо імпічменту, що розпочалися у середу в Конгресі.

Під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Овальному кабінеті Трамп заявив, що був надто зайнятий, щоб спостерігати за слуханнями, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я занадто зайнятий, щоб спостерігати за цим. Це полювання на відьом, це підступ", - сказав він.

Читайте також: Трампа більше хвилювало розслідування проти Байдена, ніж підтримка України – Тейлор

"Я отримаю звіт пізніше", - додав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, чи спостерігав він за слуханням.

"Там же нічого нема, і мене не інформували... Я бачу, що вони використовують телевізійних юристів, вони взяли деяких хлопців з телебачення. Я не здивований", - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 13 листопада, в Палаті представників США розпочалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Сполучених Штатів Трампа.

Читайте також: Імпічмент для Трампа: у Конгресі почалися відкриті слухання

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 13 листопада, в Палаті представників США розпочалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Сполучених Штатів Трампа.

Фото: The White House

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-