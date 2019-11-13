Трамп надто зайнятий, аби дивитися відкриті слухання щодо імпічменту
Під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Овальному кабінеті Трамп заявив, що був надто зайнятий, щоб спостерігати за слуханнями, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Я занадто зайнятий, щоб спостерігати за цим. Це полювання на відьом, це підступ", - сказав він.
"Я отримаю звіт пізніше", - додав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, чи спостерігав він за слуханням.
"Там же нічого нема, і мене не інформували... Я бачу, що вони використовують телевізійних юристів, вони взяли деяких хлопців з телебачення. Я не здивований", - заявив він.
Як повідомляв Укрінформ, у середу, 13 листопада, в Палаті представників США розпочалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Сполучених Штатів Трампа.
Як повідомляв Укрінформ, у середу, 13 листопада, в Палаті представників США розпочалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Сполучених Штатів Трампа.
Фото: The White House