Трамп надто зайнятий, аби дивитися відкриті слухання щодо імпічменту

Президент США Дональд Трамп назвав містифікацією відкриті слухання щодо імпічменту, що розпочалися у середу в Конгресі.

Під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Овальному кабінеті Трамп заявив, що був надто зайнятий, щоб спостерігати за слуханнями, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я занадто зайнятий, щоб спостерігати за цим. Це полювання на відьом, це підступ", - сказав він.

"Я отримаю звіт пізніше", - додав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, чи спостерігав він за слуханням.

"Там же нічого нема, і мене не інформували... Я бачу, що вони використовують телевізійних юристів, вони взяли деяких хлопців з телебачення. Я не здивований", - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 13 листопада, в Палаті представників США розпочалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Сполучених Штатів Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 13 листопада, в Палаті представників США розпочалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Сполучених Штатів Трампа.

Фото: The White House