Париж: за кілька тижнів ЄС зможе оцінити, чи відкривати внутрішні кордони

Країни-члени Євросоюзу зможуть чітко оцінити результати дотримання карантину та можливість відкриття внутрішніх кордонів 15 червня.

Таку думку в ефірі France Inter висловив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що 15 червня стануть очевидними результати карантину та можливість відкрити внутрішні кордони в Європі», - сказав глава французького МЗС.

Він нагадав, що нині, в умовах карантину, у Євросоюзі діють обмеження на перетин внутрішніх кордонів. Водночас деякі категорії осіб, включаючи медичних працівників, мають можливість перетинати кордони.

Відносно самої Франції, Ле Дріан відзначив, що рішення про поступове відкриття кордонів буде ухвалене не раніше 15 червня, на відміну від деяких інших країн ЄС, які вже скасували обмеження.

Як повідомлялося, рішенням Єврокомісії зовнішні кордони ЄС залишаються закритими для більшості категорій подорожуючих, включаючи туристів, до 15 червня.

Кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 станом на середину дня 26 травня становить 5 611 601, включаючи 348 334 летальних, 2 388 235 людей одужали.

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