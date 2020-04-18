В Австрії з середини травня можуть відкритися перші музеї та бібліотеки

Закриті через коронавірус музеї, бібліотеки та книгарні в Австрії зможуть відновити свою роботу вже з середини травня.

Про це заявив під час пресконференції у п’ятницю у Відні віцеканцлер, міністр культури Австрії Вернер Коглер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"З середи травня стане можливим відкриття місць презентації у культурно-мистецькій сфері, передусім, йдеться тут про музеї. Точна дата буде визначена пізніше, вона буде синхронізована з датами зняття інших обмежень", - заявив Коглер.

Віцеканцлер роз’яснив, що, окрім музеїв, це стосується також бібліотек, книгарень, приватних архівів.

Щоправда, великі федеральні музеї Австрії запрацюють лише з початку липня – відповідне рішенням про спільне відкриття було прийнято цими установами раніше. Також діятимуть обмеження в бібліотеках – читальні зали мають залишатися закритими.

Крім того, з 1 червня зможуть відновити свої репетиції професійні театри, оркестри та музичні гурти.

Поруч з цим, в країні продовжено заборону на великі масові заходи під відкритим небом, на які приходять багато людей і стоять поруч: заходи типу міських свят та музичних фестивалів будуть заборонені аж до 31 серпня. Щоправда, з липня, можливо, буде дозволено проведення невеликих заходів, з дотримання правил гігієни та необхідної дистанції.

Австрійський віцеканцлер також повідомив, що наразі уряд працює над створенням додаткового фонду у культурно-мистецькій сфері на "кілька сотень мільйонів євро", який міг би компенсувати економічні збитки організаціям спортивної, соціальної та культурної сфери.

Як повідомляв Укрінформ, в Австрії 14 квітня розпочався перший етап поступового зняття вжитих через пандемію коронавірусу обмежень, у рамках якого відновили свою роботу магазини площею менше 400 кв.м. та садово-будівельні магазини.

Також відкрилися автомийки на АЗС (без самообслуговування), майстерні з ремонту автомобілів та велосипедів, як і відновилася торгівля залізом, деревом та дорогоцінними металами, також запрацювали ломбарди.

Також 14 квітня відчинилися для відвідувачів федеральні парки Австрії.

При цьому в Австрії щонайменше до кінця квітня продовжують діяти обмеження щодо виходу з дому.

Австрійський уряд також розглядає послаблення деяких заходів проти COVID-19 у спортивній сфері, що передбачає відкриття з 1 травня окремих спортивних споруд.

Планується, що з 2 травня запрацюють усі інші магазини (як наприклад, мебельні та електроніки), а також торговельні центри. З деякими обмеженнями відкриються і перукарні.

Решта підприємства сфери послуг, заклади громадського харчування й готелі, якщо все йтиме за планом, почнуть поступово відкриватися з 15 травня. Косметичні магазини, салони манікюру і педикюру можуть запрацювати з 18 травня. З 1 червня відкриють фітнес-центри.

При цьому наприкінці квітня уряд проведе нову комплексну оцінку ситуації, на основі якої й ухвалюватимуться подальші рішення.